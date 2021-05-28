Москва, , 11:32 — REGNUM Пандемия негативно сказалась на привлечении инвестиций на Дальний Восток. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Реформа институтов развития, вызванная пандемией, сказалась на связях с инвесторами — реже стали проводиться встречи с инвесторами. А это значит, что мы меньше информации стали получать по обратной связи от инвесторов», — сказал Трутнев.

У этих процессов есть свои негативные последствия, отметил полпред президента РФ. Так, количество инвесторов, привлекаемых на Дальний Восток, сократилось на 30%.

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