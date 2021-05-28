Барнаул, , 11:31 — REGNUM Если бы не бдительность пожарных, от природных пожаров в Алтайском крае мог бы выгореть поселок Малиновое Озеро. Как сообщает сайт правительства региона, возле данного населенного пункта 26 мая возникли сразу три очага, успев разойтись на площади 15 гектаров.

Сотрудники администрации и полицейские прошли по дворам и предупредили местных жителей об угрозе перехода огня на населенный пункт. Началась подготовка к эвакуации в пункт временного размещения. Привлекли также работников Степно-Михайловского лесничества, сотрудников полиции, администрации села и района. Из Кулунды прибыл пожарный поезд.

Всего в спасательных работах участвовали 149 человек и 53 единицы техники. совместными усилиями удалось снять угрозу перехода природного пожара на поселок Малиновое Озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. 27 мая днем и 28 мая ночью в регионе ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, возможны порывы до 27 метров в секунду. Местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы.

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