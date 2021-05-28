Монреаль, Канада, 28 мая 2021, 11:30 — REGNUM В тактическом шутере Rainbow Six Siege стартовало тестирование кроссплея. Об этом сообщает портал PCGamesN.
Разработчики отметили, что сейчас идёт тестирование кроссплея между PC и различными облачными сервисами. Они также пообещали раскрыть подробности новой функции уже 12 июня 2021 года.
Напомним, кроссплей — это функция, которая позволяет обладателям разных игровых платформ играть вместе по сети. Подобная особенность реализована во многих современных проектах.
Читайте ранее в этом сюжете: У Cyberpunk 2077 сменился руководитель разработки