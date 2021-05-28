Монреаль, Канада, , 11:30 — REGNUM В тактическом шутере Rainbow Six Siege стартовало тестирование кроссплея. Об этом сообщает портал PCGamesN.

Разработчики отметили, что сейчас идёт тестирование кроссплея между PC и различными облачными сервисами. Они также пообещали раскрыть подробности новой функции уже 12 июня 2021 года.

Напомним, кроссплей — это функция, которая позволяет обладателям разных игровых платформ играть вместе по сети. Подобная особенность реализована во многих современных проектах.

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