Москва, , 11:29 — REGNUM Так как действующие российские законы не запрещают гнать самогон для собственного потребления, то было бы плохим прецедентом, если бы власти вдруг запретили открытую продажу самогонных аппаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявила заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева. Так она прокомментировала соответствующую инициативу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

«Если спрашивать, хорошо ли, если самогонных аппаратов будет продаваться меньше, то ответ положительный. Но следует ли регулировать продажу самогонных аппаратов? Скорее всего, нет, — сказала Авдашева. — Не по экономическим, а по чисто правовым причинам. Изготовление самогона в России, если он не предназначен для продажи, не запрещено. Если действие не является незаконным, регулирование противоречит принципу правового государства, который еще более важен, нежели поддержка здорового образа жизни. Все исследования последнего десятилетия показывают, что меры антиалкогольной политики имеют заметные положительные экономические эффекты».

Но, как подчеркнула экономист, рассматривая запрет продажи аппаратов как меру антиалкогольной политики, следует учитывать важный нюанс.

«Действия государства должны соответствовать законодательству. Действующие законы не запрещают гнать самогон для собственного потребления. Стало быть, действия, ограничивающие законную деятельность, — плохой прецедент, — сказала Авдашева. — В том случае, если законодатель не сделает выбор в пользу запрета самогона, ставить вопрос о регулировании и контроле продажи самогонных аппаратов неправомерно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением о запрете открытой продажи самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным рынком алкоголя выступил аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

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