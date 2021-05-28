Москва, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в России выявили 9252 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 404 человека, выздоровели 9385 ковид-пациентов.

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Уточняется, что суммарно с начала пандемии в стране выявили 5 044 459 случаев заражения коронавирусом.