Йошкар-Ола, , 11:28 — REGNUM Сотрудники детского сада «Петушок» в Горномарийском районе в период с 2018 по 2020 год оплачивали прохождение обязательных медицинских осмотров из собственных средств. Этот факт был установлен в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о труде и об образовании, сообщает пресс-служба надзорного органа Марий Эл.

При этом согласно Федеральному закону «Об образовании» прохождение медосмотров должен оплачивать работодатель.

Районный суд, поддержав требования прокуратуры, обязал образовательную организацию компенсировать затраты на медосмотры 27 сотрудников на сумму 117 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень профессий, представители которых должны ежегодно проходить медосмотры включены врачи, учителя, воспитатели, водители, повара, официанты. Это норма действует не только для предотвращения распространения инфекций, но и в целях предупреждения развития профессиональных заболеваний. По Трудовому кодексу обязательные медосмотры работодатели должны организовывать за свой счёт.