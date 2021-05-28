Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратове в преддверии Дня пограничника прошла церемония открытия Аллеи героев-пограничников и бюста Андрея Бабушкина — первого героя пограничника, который в ночь на 18 марта 1926 года заступил на охрану государственной границы. Перед рассветом банда из двадцати человек попыталась прорваться на защищаемую территорию. Пограничники выполняли свой долг и ни один из нарушителей не переправился на наш берег.

Мероприятия в честь Дня пограничника прошли в Саратове 27 мая на проспекте 50 лет Октября. После открытия Аллеи в ряды движения «Юные друзья пограничников» приняли 33 подростка и произвели боевой расчет.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил пограничников и ветеранов с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за добросовестную службу, глубокую верность чести и присяге, успешное продолжение легендарных традиций своих предшественников, а также пожелал дальнейших успехов в служении России, крепкого здововья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 28 мая из-за ограничительных мер массовых мероприятий, посвященных Дню пограничника, не будет. Однако не запрещается самостоятельное возложение цветов и венков к воинским мемориалам.

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