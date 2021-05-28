Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Петербургские семьи получили уже больше 30 тыс. сертификатов на летний отдых детей. При этом родители смогут получить кешбэк за приобретению путевку. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

За приобретение путёвок в летние лагеря петербургским родителями предусмотрена компенсация из городского бюджета. Льготные категории детей едут на отдых бесплатно — семьи получают 100% возмещение стоимости путёвок. Детям работающих горожан выделяются сертификаты на 60% нормативной стоимости путевки — 20 124 рубля. Кроме того, в этом году у родителей появляется ещё одна возможность на получение 50% компенсации за летний отдых детей, но не более 20 тыс. рублей.

«Наши городские сертификаты сохраняют своё действие. Федеральная 50% компенсация (так называемый кешбэк) будет возвращаться родителям с той суммы, которую они реально заплатили. Например, если путевка стоит 50 тыс. рублей, в Петербурге родители заплатят за неё только 30 — поскольку 20 тыс. будет компенсировано городским сертификатом. Именно на оплаченные родителями 30 тыс. и придёт возврат 50%, то есть вернётся 15 тыс. Итого путевка стоимостью 50 тыс. рублей обойдётся семье в 15 тыс.», — пояснила Потехина.

Однако механизмы компенсации путёвок, приобретаемых с 25 мая, и тех, что были куплены до этого дня — разные. Если родители приобрели путёвку в аккредитованный лагерьпосле 25 мая, то необходимо завести личный кабинет в системе ЕПГУ (единый портал госуслуг), а также оформить карту МИР и пройти регистрацию в программе лояльности платежной системы МИР. Через пять дней после покупки на эту же карту вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

«Если по какой-то причине ребенок в лагерь не поехал, возврат средств произойдёт как при обычной интернет-оплате. С одной карты МИР можно оплатить несколько путёвок — количество смен и отдохнувших детей в семье программа не ограничивает. При этом, карта МИР не обязательно должна быть оформлена на родителя», — указала вице-губернатор.

В случае, если путевка была приобретена до 25 мая, то в настоящий момент программа кешбэка отрабатывается. Начиная с 15 июня, возврат можно будет оформить через Госуслуги при предоставлении документов об оплате путевки.

Напомним, что программа кешбэк (покупка путевки) действует до 31 августа, а вернуться с отдыха ребенок должен не позднее 15 сентября.

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