Вена, , 11:33 — REGNUM Разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на полет 28 мая рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, без использования воздушного пространства Белоруссии, выдала Россия. Об этом 28 мая сообщил представитель авиакомпании из Австрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель отметил, что в результате этого рейс авиакомпании OS 601/602 из Вены в Москву и обратно состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолётам, зарегистрированным в Белоруссии, запрещено использовать воздушное пространство Украины — пролетать над территорией страны и садиться в местных аэропортах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти РФ могут разрешить самолетам из ЕС лететь в обход Белоруссии

Читайте развитие сюжета: Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с Ryanair