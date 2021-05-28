Сеул, , 11:39 — REGNUM Срок действия пониженной ставки потребительского налога на покупку легковых автомобилей в Южной Корее, действие которого истекает в конце июня, продлён до конца года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

По его словам, данное решение принято в целях стимулирования внутреннего потребления, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Отметим, что впервые потребительский налог на автомобили был снижен на 1,5% (с 5% до 3%) в июле 2018 года. В настоящее время в стране действует 30-процентное снижение налога на покупку легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года на внутреннем рынке Южной Корее было продано 161 097 автомобилей, что на 3,8% меньше, чем год назад.

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