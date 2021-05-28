Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Работы над второй линией метро в Екатеринбурге не будут остановлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

По словам директора городского метрополитена Андрей Панаиотиди, сейчас идёт работа над проектной документацией по второй ветке. Линия будет состоять из 11 станций и следовать с запада на восток Екатеринбурга.

Представители московской строительной компании «Мосинжпроект» намерены посетить метро и сформулировать предложения по улучшению проекта уральской подземки, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно.

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