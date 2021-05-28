Самара, , 11:27 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем пограничника. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

«Охрана границы во все времена была делом государственной важности. Поэтому нести службу на дальних рубежах нашей Родины всегда доверяли самым надежным, профессионально подготовленным, выдержанным и стойким воинам», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона отметил, что в настоящее время пограничники вносят большой вклад в борьбу с нелегальной миграцией, контрабандой, международным терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком.

Азаров пожелал пограничникам и ветеранам пограничной службы здоровья, мира, благополучия и новых успехов.