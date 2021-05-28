Москва, , 11:29 — REGNUM Порядка 2,6 тыс. инвестиционных проектов реализуется на Дальнем Востоке с государственной поддержкой. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также полпред президента РФ подчеркнул, что более 30% иностранных инвестиций в России приходится на Дальний Восток.

«В экономику Дальнего Востока поступило 1,8 трлн рублей инвестиций. На 1 рубль из федерального бюджета приходится 31 рубль частных инвестиций — это лучший показатель из преференциальных территорий России», — сказал Трутнев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области вырос объем инвестиций и показатели сельского хозяйства