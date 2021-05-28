Волгоград, , 11:26 — REGNUM Тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки обнаружены в салоне автомобиля недалеко от въезда на промышленную торговую базу на территории Дзержинского района Волгограда. Назначена проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит погибшему мужчине. Со слов родственников, он вместе с девушкой приехал в Волгоград для закупки товара в продуктовый магазин ещё 24 мая 2021 года. На машину обратили внимание вечером 27 мая рабочие базы, а заглянув в салон — обнаружили тела без признаков жизни.

В автомобиле обнаружены деньги, банковские карты и иные документы пострадавших. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.