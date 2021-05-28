Москва, 28 мая 2021, 11:51 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустил второй за месяц альбом под названием Million Dollar: Business. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
В пластинку рэпера вошли 13 композиций, в том числе песня HUBLOT при участии битмейкера Slava Marlow. Пользователи Сети позитивно встретили выход альбома.
«Стиль — это твоё, альбом на высоте», — считает пользователь coywez.
«Псих!» — прокомментировала певица Клава Кока.
«Топ», — коротко подписал _4classico4_.
«Moneyshtern», — сыграл словами пользователь callmenickyt.
ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн 21 мая 2021 года выпустил альбом под названием Million Dollar: Happiness. Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в трёх треках из пластинки.
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