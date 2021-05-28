Элиста, , 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 374 жителя.

Напомним, что за истекшие сутки в республике выявили 14 новых носителей коронавируса, выздоровели 15 пациентов.

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