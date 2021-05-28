Лос-Анджелес, США, , 11:11 — REGNUM К проекту четвёртой части фильма «Джон Уик» присоединилась певица Рина Саваяма. Об этом 28 мая сообщает портал Comicbook.

Режиссёр Чад Стахелски отметил, что он рад тому, что первой работой исполнительницы в полнометражном кино станет роль в его картине.

«Она — невероятный талант, который так много привнесет в фильм», — сказал Стахелски. Пока нет информации о том, какую роль исполнит Саваяма.

Премьера картины «Джон Уик 4» запланирована на 26 мая 2022 года. Главную роль в ней вновь исполнит Киану Ривз.

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