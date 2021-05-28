Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии ближайшие дни станут самыми тёплыми на этой неделе, затем ожидается кратковременное похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автора проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Первоцветы в Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам, 28 и 29 мая будет тепло, воздух прогреется до +25…+30 градусов тепла. 30 мая ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы при усилении ветра.

31 мая холодный фронт принесёт ветреную погоду с температурой +12…+17 градусов тепла. В южной части республики местами прогнозируются дожди, а в ночь с 31 мая на 1 июня в северной части Чувашии могут быть заморозки.

Похолодание продержится до середины недели, затем потеплеет до +20 градусов, а к 5 июня ожидается +25 градусов. Погода будет малооблачной.