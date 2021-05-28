Барнаул, , 11:09 — REGNUM Паводковая обстановка из-за разлива Оби обострилась в барнаульском посёлке Затон. Как сообщает 28 мая пресс-центр городской мэрии, введён режим повышенной готовности. Сейчас уровень воды в Оби в районе Затона составляет 556 сантиметров. Ещё 24 сантиметра — и автомобильное сообщение с Затоном прекратится.

Как пояснил заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков, уже сейчас там частично подтоплены 50 приусадебных участков и четыре участка дороги. Определены четыре пункта для возможного временного размещения населения. На особом контроле — тяжелобольные, инвалиды, беременные и дети до года. Перевозка населения будет проводиться с помощью теплоходов, при необходимости задействуют баржу.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели 24 мая предупредили о возможном подъеме уровня воды реки Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань.

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