Ханты-Мансийск, , 11:08 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 28 мая региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 28 мая в Югре зарегистрировано 57 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 089 человек, 798 пациентов с COVID-19 скончались.