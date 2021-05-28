28 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Администрация Ялты объявила самую настоящую войну электросамокатам – чиновники заявили, что легальных самокатных стоянок в городе нет, а значит, весь такой транспорт на улицах города является бесхозно брошенным на территориях общего пользования. В ходе рейдов с улиц курорта было изъято более 350 самокатов,. Между тем в Анапе соседнего Краснодарского края власти и вовсе запретили выезд самокатов и велосипедов на набережную.

Зоя Емельянова, , 11:48 — REGNUM На днях администрация Ялты объявила самую настоящую войну электросамокатам — чиновники заявили, что легальных самокатных стоянок в городе нет, а значит, весь транспорт, «припаркованный» на улицах города, является бесхозно брошенным на территориях общего пользования. В ходе рейдов с улиц курорта было изъято более 350 самокатов, пока они находятся на ответственном хранении.

Прокат самокатов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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После того как тема вышла на федеральный уровень, мэр Ялты Янина Павленко решила спросить мнение горожан — хотят ли они видеть на улицах прокат самокатов или нет.

«Очень жаркая тема. Нужны Ялте прокаты самокатов или нет? Вижу, что есть и сторонники, и противники идеи. Лично я считаю, что плюсы меркнут, если есть риск травм. Особенно деток! А случаев по стране уже масса. И уж точно набережная не должна нести угрозу! Что думаете, друзья?» — написала Павленко в Facebook.

«Чиновники прочухали, какое бабло можно скрести на велодорожках и штрафах. Вот и педалируют тему. Разве велосипеды ездят медленно и не было наездов? К ним особо не придирались. Ограничить скорость на пешеходных местах, естественно, надо, но кто будет следить? А! Камеры! Отличная коррупционноёмкая тема. Будьте готовы!» — предупреждает Андрей Ю.

«Вы правы! Я на самокате наехала на маленькую выбоину на невысокой скорости, сильно упали с ребёнком, и травмы очень серьёзные. Они нужны, но не в таком количестве», — написала Светлана Е. Пользователи тут же указали ей, что ездить вдвоём с маленьким ребенком на самокате опасно в любом случае, и яма тут не виновата.

Женщины на самокатах Дарья Драй © ИА REGNUM

Большинство пользователей согласились с мэром Ялты — транспорт там, где ходят пешеходы, несёт реальную угрозу.

«Самокатчики часто бывают неадекватные, особенно подростки! Очень часто даже страшно идти по набережной, особенно с детьми. Если ввести еще и аренду, то на набережной будет попросту трек», — отмечает Илья Г.

«Говорю как отец и мотоциклист. Езду по набережной надо запретить. Реальная угроза для всех. Выезжают на дороги общего пользования, не имея представления о правилах. Надо искать выход. Или создание дорожек, или ещё что», — считает Evgeny T.

«В том и проблема, на автомобильных дорогах создают аварийные ситуации и на пешеходных тротуарах то же самое», — пишет Света Д.

«Янина Петровна, а вы в Ливадии проверили тех, кто там сдаёт в аренду… вся площадь заставлена возле памятника Александру III, и дворец говорит, что не знает, чьи они. Как такое может быть на территории Ливадийского парка, который принадлежит дворцу? Для этого должна быть специально оборудована дорожка, по которой они должные ездить, а не гонять среди гуляющих людей и маленьких детей», — написала Майя Т.

«Ялту пешком пройти не проблема… и цари, и знать ходили пешком, это здоровье. Убрать желательно не только самокаты, но и большинство машин…» — считает Елена П.

«Мы в Петербурге плачем от этих самокатов! Скорость большая, неадекватов много, парковки просто беда — они всюду! Без выделенной дорожки и без ограничения скорости в самих самокатах это очень плохая идея! Пишут, что в Европе их уже ломают и в каналы сбрасывают, так достали», — написала Жанна С.

«Учитывая наличие нелегального рынка, прокат нужен. Однако необходимо организовать выделенные дорожки для велосипедов и самокатов и специальные «детскими» зоны. Пока не будет «выделенки», прокат — опасная затея», — считает Anna V.

«Набережная зона только для пеших и точка! Это очень неудобно, когда идёшь и не можешь увернуться от летящих Шумахеров», — пишет Narine M.

«Этот вопрос нужно задать врачам-травматологам», — предлагает Vladimir T.

«Самокаты не зло. Это прогресс. Просто хаос надо упорядочить, а не запрещать сразу…» — считает Сергей С.

«Не нужны они на набережной Ялты. В Симферополе по набережной Салгира стало ходить опасно. Ездят ребята кампаниями. Люди прижимаются к ограде, их цепляют. Есть ребята, соблюдающие правила и умеющие лавировать в толпе идущих людей. А вот девушки плохо владеют обстановкой, управлением самокатом, не всегда умеют быстро объехать детей и женщин с колясками. Не раз видела, как они ударяют граждан по ногам. И, не извиняясь, быстро уезжают», — добавляет Валентина Л.

Самокат Infrogmation of New Orleans

«Набережная должна быть строго пешеходной зоной. И плюшевых лошадок оттуда. Очень назойливые!!!» — призвал Олег С.

«С пешеходной зоны самокаты убрать, на проезжей части оставить. Ездят же велосипедисты по дороге», — уверен Дмитрий Ц.

«Проблема не в самокатах, а в людях! Я как частый пользователь самокатов беру и еду по Ялте! Машину поставить проблема, а самокат выручает. Найдите время и сами прокатитесь. Вам понравится», — призывает Игорь Я.

«В цивилизованных странах есть отдельные велодорожки и светофоры для любителей велосипедов и самокатов, и никто не мешает друг другу, так сначала эту проблему решить не плохо бы было», — считает Николай Р.

«Конечно же, набережная предназначена не для активного отдыха, а для променада. Но всё же хочется на электросамокате прокатиться. Необходимо создавать отдельные велодорожки для гостей и жителей Ялты», — поддерживает Алексей Т.

«Никто не будет против кикшеринга, если это в первую очередь будет безопасно. На данный момент есть только одно решение — движение электросамокатов возможно только по выделенным велодорожкам. Неспроста регионы один за одним вводят ограничения для движения электросамокатов. Слишком велико количество травмированных и со смертельными исходами, происшествий с электросамокатами. Пока улично-дорожная сеть г. Ялта не готова к безопасной эксплуатации электросамокатов!» — уверен Владислав Антонов.

«Дорожки специальные сделайте, но это же так тяжело! Легче запретить», — считает Галина В.

Пользователи сходятся на том, что проблема не столько в электросамокатах, сколько — в их водителях.

«Сделать несложно, для наших граждан сложно соблюдать. Это как с ул. Чехова будет. Сделали одностороннее движение, так всё равно едут «против шерсти» и тем самым создают заторы. Менталитет у нас не тот. Мы не умеем жить по правилам», — считает Виктория Г.

«Это никакое не «развлечение», а средство индивидуального передвижения. Просто для такого передвижения надо запретить проезд через центр автомобилей и расширить тротуары», — считает Marina Z.

Некоторый из пользователей и вовсе считают, что электросамокаты — спасение от заторов в городе.

«Только средства малой мобильности (самокаты, сигвэи и т.д.) спасут Ялту от транспортного коллапса. Это единственный способ передвигаться по городу без машины, быстро и не дорого. Нужно только ограничить скорость до 15 км в час, и все», — уверен Misak M.

«Нужно строить большую, многоярусную парковку при въезде в город и рядом прокат самокатов. Ограничить въезд в центр иногороднего транспорта, пусть пересаживаются на самокаты», — поддерживает Анна К.

Но всё же большинство сходится на том, что набережная Ялты должна остаться пешеходной зоной.

«Ялтинская набережная должна оставаться только пешеходной зоной отдыха, т.к. на ней невозможно выделить специальную дорожку для электротранспорта. Люди выходят на прогулку, а не на квест», — уверена Галина М.