Магас, , 11:07 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело против местного жителя, выехавшего не войну в Сирию. Уроженца республики подозревают в прохождении обучения в спецлагерях террористов и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, сообщили 28 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, 43-летний подозреваемый в 2016 году выехал в Сирию, где добровольно вступил в террористическую организацию. Пройдя обучение террористической деятельности и обучившись владению оружием, он принимает участие в незаконном вооруженном формировании. С оружием в руках выходец из Ингушетии воюет против правительственной армии Сирии.

Факт совершения террористического преступления был установлен сотрудниками управления ФСБ по Республике Ингушетия и центра по противодействию экстремизму МВД по региону. В настоящее время ведется следствие.