Москва, , 11:07 — REGNUM Россия должна участвовать в миротворческих операциях, но только в тех, которые связаны с обеспечением национальной безопасностью РФ (54%) и, если это поможет решить международные проблемы и конфликты (35%), приводит данные ВЦИОМ.

России следует участвовать в вооруженных конфликтах, аналогичных сирийскому, если это поможет решить международные проблемы. Такую точку зрения выразили 26% опрошенных.

Россия должна в них участвовать только если это связано с предотвращением угроз для нашей страны (55%). РФ надо избегать участия в конфликтах, аналогичных сирийскому (13%). А по мнению 7%, страна должна избегать участия в миротворческих операциях.

Опрос по телефону проведен 25 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащим, которые принимают участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, будет направлены дополнительные выплаты из бюджета РФ.

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