Саранск, , 11:07 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН по республике по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ («Мошенничество, получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, с января 2019 по апрель 2020 года бывший сотрудник ведомства путем обмана руководства пяти исправительных учреждений похитил 329 сувенирных изделий — шахматы и нарды на общую сумму 760 тыс. рублей. Получив продукцию, он ее не оплачивал, а передавал своем знакомому для дельнейшей реализации.

Кроме того, в 2020 году от руководства одной из колоний он получил взятку в виде пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на 70 тыс. рублей. После доставки этой продукции по указанному адресу обвиняемый был задержан.

В ходе следствия в связи с нарушением условий контракта от занимаемой должности бывший замглавы управления был освобожден. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего замглавы УФСИН было возбуждено в апреле 2020 года. Тогда сообщалось, что ущерб от хищения изделий из дерева составил 200 тыс. рублей, а стоимость пиломатериалов и других конструкций оценивалась в 60 тыс. рублей.

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