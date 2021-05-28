Элиста, , 11:06 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 28 мая. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

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На лечении в ковидных стационарах находятся 165 пациентов. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 232 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 793 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 133 носителя инфекции.

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