Новосибирск, , 11:05 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции сегодня, 28 мая, не стал называть имя нового главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Но отметил качества, которыми он должен обладать.

«Это должен быть человек с опытом, знающий своё дело. Человек энергичный, восприимчивый к новому. Он должен уметь собрать и проанализировать информацию о том, что на сегодняшний день нового существует в отрасли и не только в нашей области, но и на территории РФ, и в других муниципалитетах, с тем, чтобы применить это здесь, в Новосибирске,» — заявил Локоть.

Он подчеркнул, что как только кадровое решение будет принято, то постарается оперативно оповестить об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов покинул свой пост.

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