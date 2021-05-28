Казань, , 11:08 — REGNUM Житель Казани обратился в полицию и заявил, что пострадал от мошеннических действий. Общая сумма материального ущерба составила более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Пострадавшему 22 мая позвонил якобы сотрудник банка. Незнакомец утверждал, что с карты казанца пытаются снять деньги. Звонивший предложил обналичить сбережения и перевести их на «безопасный счет». Мужчина перевел на указанные реквизиты 421 тыс. рублей. Через три дня снова позвонил сотрудник банка и сказал, что злоумышленников, пытавшихся похитить деньги, почти поймали. Для полного разоблачения требуется провести «эксперимент» с участием мужчины. Казанец по указаниям злоумышленника оформил на себя кредит и перевел на неизвестные счета еще 200 тыс. рублей. Когда с мужчиной перестали выходить на связь, он заподозрил обман.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, пенсионер из Казани 2 апреля доверился звонившим и, следуя их указаниям, перевел 900 тыс. рублей на продиктованные номера счетов.

Читайте также: В Казани пенсионер перевёл мошенникам почти 1 млн рублей

Читайте также: Житель Набережных Челнов отдал мошенникам более 800 тыс. рублей