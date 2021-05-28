Минск, 28 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Если у нас более-менее нормально, если мы выравнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу», — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания глав правительств СНГ.

Лукашенко выразил надежду, что сегодня, 28 мая, он договорится об этом с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в рамках переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.

По словам самого белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.

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