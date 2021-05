Вашингтон, , 11:01 — REGNUM В рамках краудфандинговой кампании по созданию новой настольной ролевой игры собрано уже более $3 млн. Об этом 28 мая сообщает портал Kotaku.

Игра называется The Witcher: Old World, согласно замыслу разработчиков, её действие происходит за несколько лет до событий, описанных в серии романов Анджея Сапковского. Игровой процесс рассчитан на пять человек, каждый из которых получит возможность выбрать персонажа, являющегося адептом одной из пяти ведьмачьих школ.

Участники игры смогут путешествовать по «огромному миру», заключать контракты, сражаться с монстрами, а иногда и друг с другом. Отмечается, что у The Witcher: Old World будет однопользовательское или кооперативное дополнение, которое позволит игрокам выступить против Дикой Охоты (в мире игры — группа призрачных всадников со сворой собак, взятая из скандинавской мифологии).

В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщило, что создатели сериала «Ведьмак» планируют выпустить фильмы и сериалы на основе вселенной настольных ролевых игр World of Darkness. В неё входят такие франшизы, как Vampire: The Masquerade, Werewolf: The Apocalypse, Wraith: The Oblivion и Mage: The Ascension.

