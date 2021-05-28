Москва, 28 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день президенту России Владимиру Путину доверяют более половины граждан страны. Таковы результаты опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Так, 60% респондентов заявили, что «скорее доверяют» главе государства. Менее трети (30%) опрошенных признались, что «скорее не доверяют» российскому лидеру. Ответить на вопрос о доверии Путину затруднились 10% участников опроса.

Положительно деятельность Путина на посту главы государства оценили 62% опрошенных. Они считают, что российский лидер работает «скорее хорошо». Противоположной точки зрения придерживаются 23% жителей России.

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Добавим, что участие в опросе, который проводился 21−23 мая, приняли 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 53 субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ на апрель 2021 года, уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 61,8%. О своём доверии главе государства заявили 66,9% граждан. На втором месте по уровню доверия граждан находился вице-премьер Михаил Мишустин (54,5%), на третьем — Владимир Жириновский (30,8%).

Добавим, что в 2020 году жители России назвали российского лидера политиком 2020 года. Такое мнение высказали 38% участников опроса ВЦИОМ.