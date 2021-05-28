Иркутск, , 10:59 — REGNUM В Иркутской области, в рамках массовой вакцинации от коронавируса уже привито 260 тысяч жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

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«Более 260 тысяч привитого населения — значимый рубеж. Сегодня Иркутская область находится в первых 15 субъектах России по темпу вакцинации, используя всевозможные формы работы с населением. Это и мобильные пункты в торговых центрах и университетах, выездные бригады на предприятия и в садоводства», — отметил чиновник.

По его словам, темп вакцинации значительно вырос за последние два месяца. Первым компонентом вакцины привито более 100 тысяч пожилого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2557 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

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