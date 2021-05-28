Владивосток, , 11:08 — REGNUM В Приморье в реке Арсеньевке обнаружено тело мужчины — есть предположение, что утопленником может оказать водитель автомобиля Lexus, который ещё 18 апреля упал с моста.

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Пока правоохранители не готовы точно сказать о личности найденного тела — предстоят опознание и различные экпертизы, пишет VL.RU.

Труп нашли 28 мая в четырёх км от места трагедии — моста под деревней Нововарваровка. С момента происшествия прошло 40 дней.

Внедорожник упал с рухнувшего моста ночью. На тот момент в машине было шесть человек: пять девушек и водитель. Три пассажирки смогли выбраться через разбитое заднее стекло, а мужчина и две девушки ушли под воду вместе с Lexus 570.

Через день спасатели вытащили автомобиль, в нём было тело только одной девушки.

Вторую женщину до сих пор найти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля были прекращены поиски тел мужчины и женщины, которые находились в автомобиле упавшем 18 апреля с моста в реку Арсеньевка в Приморье.