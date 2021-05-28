Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM На Камчатке в отношении 66-летней предпринимательницы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР 28 мая.

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Выяснилось, что занимающаяся розничной торговлей непродовольственных товаров предприниматель, с 2018 по 2019 годы не подавала в налоговую декларации. Таким образом она скрыла доход на сумму более 17 млн рублей. После возбуждения уголовного дела предприниматель заплатила налоги в полном объёме.

Предварительное расследование по уголовном делу завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое (ЯНАО) три сотрудницы налоговой службы признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий.