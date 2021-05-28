Токио, , 10:58 — REGNUM Следующая крупнобюджетная игра про ежа Соника выйдет в 2022 году. Об этом сообщило издание Game Informer.

Разработкой занимается студия Sonic Team, ответственная за все основные проекты франшизы. Дополнительные подробности об игре пока не сообщаются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sega также анонсировала сборник Sonic Origins, в который войдут разные ретро-игры о Сонике. Дата его релиза неизвестна.

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