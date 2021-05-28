Москва, , 10:58 — REGNUM В Москве с января по апрель объём выручки предприятий торговли и услуг увеличился на 36,5%, сообщил 28 мая вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

В апреле показатель составил 1,25 трлн рублей. По сравнению с мартом, рост оказался на уровне 6,3%.

Ефимов отметил, что восстановление идёт по всем направлениям.

«Оборот торговли с января по апрель включительно вырос на 30%, составив в апреле 551,9 млрд рублей, оборот сферы услуг, в том числе финансовых, страховых и услуг связи — на 42,1% и составил 703,8 млрд рублей», — заявил он.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что обороты непродовольственной торговли увеличились на 23,8%, торговля продуктами питания выросла на 13,6%.

Лучше других товаров продавалась мебель — в апреле объёмы выросли на 38,5%.