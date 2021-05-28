Ереван, , 10:59 — REGNUM В министерстве обороны Армении опровергли сообщения о том, что армянские ВС обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахичевани. Об этом 28 мая сообщается на сайте Aysor. am со ссылкой на военное ведомство Армении.

Информация о том, что армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахичеванской автономной республике не соответствуют действительности.

«Мы категорически опровергаем эту информацию», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских ВС в Нахичевани были подвергнуты обстрелу со стороны Армении. В ходе обстрела пострадал один военнослужащий Азербайджана.

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