Улан-Удэ, , 10:57 — REGNUM Столицу Бурятии Улан-Удэ впервые включили в перечень городов с комфортной благоприятной средой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ежегодный отчёт министерства строительства России.

Улан-Удэ среди городов, находящихся в условно комфортном климате набрал 181 балл, как и соседняя Чита. От соседа по другую сторону Байкала — Иркутска город отстал на один балл.

Как отмечается, индекс формируется на основе 36 индикаторов, которые складываются из оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды.

«Резкий прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом дали несколько индикаторов: это доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений, доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети, уровень внешнего оформления городского пространства и др.», — отметили в мэрии.