Вильнюс, , 10:57 — REGNUM ФБР и Польша инициировали собственное расследование по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 28 мая заявил начальник бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, 28 мая сообщает Reuters.

«У нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование», — сказал Кишкис.

Ранее в правительстве Ирландии сообщили, что международная организация гражданской авиации (ICAO) инициировало расследование ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

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