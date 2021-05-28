Кемерово, , 10:55 — REGNUM В Кемеровской области в преддверии летних каникул проходят проверки готовности лагерей для детского отдыха. В их участвуют представители администраций муниципалитетов, Роспотребнадзора, УВД, пожарных служб, сферы здравоохранения и образования, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«Все, что касается детей, в Кузбассе — в приоритете, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв. — При подготовке мест для детского отдыха прежде всего будем уделять внимание безопасности, качеству питания, условиям размещения, оказанию качественной медицинской помощи».

Всего в 2021 году в Кемеровской области будут работать более 750 лагерей разных типов и форматов. В них отдохнут более 100 тысяч детей.