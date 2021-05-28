Иркутск, , 10:55 — REGNUM Из резервного фонда правительства России выделяются 359 млн рублей на предупреждение загрязнения Байкала. Как 28 мая 2021 года сообщает Минприроды РФ, на эти деньги будут осуществлены работы по снижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Разовая финансовая помощь будет оказана в виде субсидии бюджету Иркутской области, ответственной за выполнение работ.

Напомним, если талые воды переполнят карты-накопители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где десятилетиями хранятся опасные вещества, не исключена экологическая катастрофа.

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С 1 июня на БЦБК планируют установить локальные очистные Федерального экологического оператора, чтобы к 1 октября перекачать и очистить 70 тыс. кубометров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области.

В 2017 году АО «Росгеология» заключило госконтракт по разработке проекта ликвидации объектов накопленного вреда БЦБК, но разработка провалилась. Были потрачены огромные деньги. По результатам обследования территории площадки ОАО «БЦБК» установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами.

Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений.

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