Москва, , 10:54 — REGNUM В настоящее время власти РФ создают все необходимые условия для того, чтобы цены на автомобильное топливо не росли выше уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.

«У правительства достаточно инструментов для сдерживания роста цен на бензин, — сказал Москвитин. — Мера первого порядка — демпфер, то есть компенсация государством нефтяникам части разницы между экспортными ценами и внутрироссийскими. Госдума приняла в первом чтении корректировку демпфера даже в более привлекательную для нефтяных компаний сторону, что должно усилить эффект от таких мер, препятствовать существенному росту цен на автомобильное топливо. Таким образом, государство берет на себя даже повышенные обязательства, значит, и рынок обязан выполнить свои».

Вторая категория мер, на которую указал экономист, — антимонопольный контроль.

«Практика показывает, что время от времени происходят относительно существенные увеличения цен в различных регионах. В марте это был Пермский край, в апреле — Калмыкия, сейчас — Волгоградская область. Во всех случаях органы ФАС выдавали предупреждения, в двух первых случаях они были исполнены, — сказал Москвитин. — Надеемся, и в Волгограде произойдет то же самое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за период с 17 по 24 мая выросла на пять копеек и достигла 47,76 рубля.

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