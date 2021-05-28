Петухово, Курганская область, , 10:52 — REGNUM В Курганской области предотвращён ввоз 21 тонны орехов и сушеного манго подозрительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Груз был задержан 27 мая на российско-казахстанском участке границы в Петухово Курганской области при осуществлении документарного контроля. Сопроводительный фитосанитарный сертификат не подтверждал информацию, содержащуюся на маркировке упаковки.

По факту в отношении грузоперевозчика из Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Груз возвращён обратно в Республику Казахстан.