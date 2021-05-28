Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Ещё один банк из топ-250 остался без лицензии по решению регулятора 28 мая 2021 года. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежало АО «Заубер Банк» из Санкт-Петербурга, которому вменяют сомнительные операции по продаже валюты гражданам и сомнительные транзитные операции с повышенным риском.

28 мая 2021 года банк, который находился на 227-м месте по размеру активов в РФ, лишили лицензии за многочисленные нарушения профильного законодательства. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 11 июня 2021 года. Размер страховой ответственности предварительно оценили на 1,7 млрд рублей.

По данным из пояснительной записки к финансовой отчётности за 2020 год следует, что в компании работали около 500 человек. За ковидный год активы банка выросли на 20,1% — на 948 млн рублей, а объём средств, привлеченных от клиентов, вырос на 21,5% — на 784 млн рублей. Это привело «к общему приросту обязательств банка на сумму 878 315 тыс. рублей (23,7%)».

Председатель правления — Александр Абакумов. Акционерами банка на декабрь 2020 года были десять физических лиц. Самые крупные доли были у брата и сестры — Александра и Анны Тимохиных. Их общая доля составила 21,5%. Бизнес-партнёр Тимохина по другой фирме — Роман Матвеев владеет в банке долей в 9,99% Алексей Смолянов и его супруга Дарья Жигалова владеют сообща еще 27,51% акций.