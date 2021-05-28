Санкт-Петербург, 28 мая 2021, 10:52 — REGNUM Ещё один банк из топ-250 остался без лицензии по решению регулятора 28 мая 2021 года. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежало АО «Заубер Банк» из Санкт-Петербурга, которому вменяют сомнительные операции по продаже валюты гражданам и сомнительные транзитные операции с повышенным риском.
28 мая 2021 года банк, который находился на 227-м месте по размеру активов в РФ, лишили лицензии за многочисленные нарушения профильного законодательства. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 11 июня 2021 года. Размер страховой ответственности предварительно оценили на 1,7 млрд рублей.
Банк был учрежден в 1992 году на базе одного из банков, входивших в систему Промстройбанка CCCР. Изначально он работал под наименованием акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк». Название «Заубер банк» получил только в 2012 году. Юрлицо имело филиал в Москве.
По данным из пояснительной записки к финансовой отчётности за 2020 год следует, что в компании работали около 500 человек. За ковидный год активы банка выросли на 20,1% — на 948 млн рублей, а объём средств, привлеченных от клиентов, вырос на 21,5% — на 784 млн рублей. Это привело «к общему приросту обязательств банка на сумму 878 315 тыс. рублей (23,7%)».
Председатель правления — Александр Абакумов. Акционерами банка на декабрь 2020 года были десять физических лиц. Самые крупные доли были у брата и сестры — Александра и Анны Тимохиных. Их общая доля составила 21,5%. Бизнес-партнёр Тимохина по другой фирме — Роман Матвеев владеет в банке долей в 9,99% Алексей Смолянов и его супруга Дарья Жигалова владеют сообща еще 27,51% акций.