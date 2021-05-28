Брянск, , 11:09 — REGNUM В Брянской области 28 мая выявлено 74 носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 40 тысяч. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтвержден 40 061 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 39 192 человека, из них 102 пациента выписаны за последние сутки. Подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе ещё у четырёх человек, таким образов, всего в регионе зарегистрировано 349 летальных исходов у ковид-пациентов.

За сутки лаборатории проверили 1 438 тестов, в целом выполнено 565 578 исследований.