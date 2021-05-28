Минск, , 11:04 — REGNUM Содружество Независимых Государств (СНГ) смогло подтвердить свою жизнеспособность в сложное время. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ в Минске.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время», — подчеркнул Лукашенко.

Против СНГ, отметил он, внешними силами ведётся целенаправленная работа. Этот факт подтверждает необходимость интеграции.

Лукашенко назвал создание СНГ естественным и исторически правильным действием. У государств-участников есть колоссальный опыт и многовековые традиции дружбы и добрососедства. Белорусский лидер призвал развивать связи внутри СНГ и сосредоточиться на развитии общего экономического пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Лукашенко заявил, что СНГ не хватает конкретики и более серьёзных задач.

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