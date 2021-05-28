Москва, , 10:50 — REGNUM В Москве изменились условия для получения дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка в семьях молодых родителей. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

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Согласно документу, до 35 лет включительно увеличен возраст молодых семей, получающих дополнительную выплату при рождении ребёнка. Ранее это право имели лишь семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет.

При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс. 145 руб., второго — 126 тыс. 203 руб. третьего и последующих — 180 тыс. 290 руб. Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для семей с детьми упростили подачу электронных заявлений на получение выплат.

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