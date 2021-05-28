Москва, , 10:51 — REGNUM Власти России рассчитывают на то, что Киев не станет использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске для того, чтобы не исполнять Минские соглашения. Об этом 27 мая заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России обратил внимание на заявление постпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука о том, что после экстренной посадки самолета Ryanair невозможно в Минске продолжать вести данные переговоры.

«Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей», — сказал он.

Также Лавров добавил, что он надеется на то, что Франция и Германия, являющиеся соавторами Минских договоренностей, не позволят Украине этого сделать,

При этом российский дипломат подчеркнул, что Кравчук не может принимать решения в вопросах изменений в формате работы контактной группы.

«Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», — подчеркнул Лавров.

Вместе с тем, глава МИД РФ напомнил эпизод принудительной посадкой в 2016 году «без какого-либо объяснения» самолета белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в Киеве, когда с борта был снят журналист и активист «антимайдана» Армен Мартиросян. При этом он указал, что тогда «таких же переживаний» не было ни у Кравчука, ни у представителей стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая постпред Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона намерена обратиться ко всем сторонам переговоров в контактной группе по поводу поиска новой площадки для их проведения из-за инцидента с самолетом Ryanair.