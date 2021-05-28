Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 82 года и женщина в возрасте 83 года. Всего в регионе умерли 1866 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — пять пациентов«.Всего на утро сегодня, 28 мая, в регионе зарегистрировано 43 111 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2688 детей; 39 076 пациентов выздоровели (+74 за сутки).