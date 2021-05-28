Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге обсуждают возможность нанесения дорожной разметки для парковок электросамокатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что ведут переговоры по этом вопросу с прокатной сетью «Вуш». Чиновники «рассмотрят возможность согласования схемы мест, разрешённых к нанесению разметки под стоянки электросамокатов», заявили в администрации Екатеринбурга. Сейчас горожане жалуются, что устройства паркуют в непригодных для этого местах.

Также не исключается, что в городе увеличат список территорий, где будет действовать ограничение скорости самокатов до 15 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Екатеринбурга ограничили скорость электросамокатов «Вуш».

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