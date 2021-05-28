Минск, , 10:52 — REGNUM Молдавия отказалась направить делегацию на заседание Совета глав правительств (СГП) СНГ в Минске из-за введённых ограничений на полёты в Белоруссию. Об этом 27 мая сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.

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«Это следствие абсолютно непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Наши молдавские партнеры пострадали из-за такой политики европейских стран», — процитировали Головченко в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Глава белорусского правительства добавил, что Кишинёв на заседании будет представлен только на уровне посольства Молдавии в Минске.

Напомним, ряд европейских стран ввели запрет на авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, участвовавшего в попытке свержения с поста президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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